Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 58,85 53,50 10,00
İpek Doğal Enerji 7,92 7,20 10,00 ...
26.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|58,85
|53,50
|10,00
|İpek Doğal Enerji
|7,92
|7,20
|10,00
|Sasa Polyester
|6,60
|6,00
|10,00
|TAV Havalimanları
|17,61
|16,01
|9,99
|Klimasan Klima
|12,45
|11,32
|9,98
|Eczacıbaşı İlaç
|4,85
|4,41
|9,98
|Pegasus
|31,40
|28,56
|9,94
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,41
|10,38
|9,92
|Doğuş Otomotiv
|6,78
|6,17
|9,89
|İndeks Bilgisayar
|7,82
|7,12
|9,83
|Good-Year
|3,34
|3,08
|8,44
|Koza Madencilik
|9,81
|9,05
|8,40
|Erbosan
|15,80
|14,62
|8,07
|Brisa
|7,20
|6,70
|7,46
|Mavi Giyim
|36,94
|34,38
|7,45
|Deva Holding
|11,94
|11,13
|7,28
|Odaş Elektrik
|1,33
|1,25
|6,40
|Türk Telekom
|7,00
|6,58
|6,38
|Net Holding
|1,38
|1,30
|6,15
|Gözde Girişim
|2,59
|2,44
|6,15
Kaynak: AA