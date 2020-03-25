Borsada en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 6,17 5,61 9,98

Hektaş 10,25 9,32 9,98 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 6,17 5,61 9,98 Hektaş 10,25 9,32 9,98 Eczacıbaşı İlaç 4,41 4,01 9,98 TAV Havalimanları 16,01 14,56 9,96 MLP Sağlık 14,81 13,47 9,95 Pegasus 28,56 25,98 9,93 Sasa Polyester 6,00 5,46 9,89 Eczacıbaşı Yatırım 10,38 9,46 9,73 Logo Yazılım 61,00 55,75 9,42 Deva Holding 11,13 10,28 8,27 Klimasan Klima 11,32 10,63 6,49 Kerevitaş Gıda 2,99 2,82 6,03 Anadolu Cam 2,68 2,53 5,93 Çelebi 53,50 50,55 5,84 Türk Hava Yolları 8,77 8,29 5,79 İpek Doğal Enerji 7,20 6,83 5,42 Coca Cola İçecek 37,00 35,10 5,41 Aygaz 8,40 8,00 5,00 Koza Madencilik 9,05 8,62 4,99 Koza Altın 62,40 59,55 4,79 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA