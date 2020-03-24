Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Eczacıbaşı Yatırım 9,46 8,60 10,00
Doğuş Otomotiv 5,61 5,10...
24.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:06
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Eczacıbaşı Yatırım
|9,46
|8,60
|10,00
|Doğuş Otomotiv
|5,61
|5,10
|10,00
|Tat Gıda
|5,83
|5,30
|10,00
|Pegasus
|25,98
|23,62
|9,99
|TAV Havalimanları
|15,64
|14,22
|9,99
|İpek Doğal Enerji
|6,83
|6,21
|9,98
|Koza Altın
|59,55
|54,15
|9,97
|Alarko Holding
|3,86
|3,51
|9,97
|Logo Yazılım
|55,75
|50,70
|9,96
|MLP Sağlık
|13,47
|12,25
|9,96
|Tofaş Oto. Fab.
|18,12
|16,48
|9,95
|Koza Madencilik
|8,62
|7,84
|9,95
|Deva Holding
|10,28
|9,35
|9,95
|Hektaş
|9,32
|8,48
|9,91
|Netaş Telekomünikasyon
|9,66
|8,79
|9,90
|Bursa Çimento
|2,78
|2,53
|9,88
|Ege Endüstri
|431,50
|392,70
|9,88
|Eczacıbaşı İlaç
|4,01
|3,65
|9,86
|Sasa Polyester
|5,46
|4,97
|9,86
|Good-Year
|3,01
|2,74
|9,85
Kaynak: AA