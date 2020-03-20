Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 8,25 7,50 10,00
Gübre Fabrik.
20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|8,25
|7,50
|10,00
|Gübre Fabrik.
|13,20
|12,00
|10,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,82
|7,11
|9,99
|Deva Holding
|8,50
|7,73
|9,96
|Eczacıbaşı İlaç
|3,32
|3,02
|9,93
|Doğan Holding
|1,44
|1,31
|9,92
|Karel Elektronik
|11,14
|10,16
|9,65
|MLP Sağlık
|11,14
|10,19
|9,32
|Şok Marketler
|7,66
|7,09
|8,04
|Turkcell
|12,90
|12,08
|6,79
|Otokar
|110,80
|103,80
|6,74
|Türk Telekom
|6,07
|5,71
|6,30
|İş Fin.Kir.
|3,04
|2,86
|6,29
|Ford Otosan
|46,68
|44,16
|5,71
|İskenderun Demir Çelik
|6,29
|5,96
|5,54
|Netaş Telekom.
|8,42
|7,99
|5,38
|Migros Ticaret
|20,30
|19,37
|4,80
|Mavi Giyim
|32,00
|30,60
|4,58
|Çimsa
|6,06
|5,80
|4,48
|Zorlu Enerji
|1,01
|0,97
|4,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA