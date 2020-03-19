Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 2,86 2,60 10,00
Bizim Mağazaları 7,50...
19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,86
|2,60
|10,00
|Bizim Mağazaları
|7,50
|6,82
|9,97
|İş Y. Men. Değ.
|3,84
|3,53
|8,78
|Bim Mağazalar
|52,20
|49,20
|6,10
|Karel Elektronik
|10,16
|9,60
|5,83
|Migros Ticaret
|19,37
|18,32
|5,73
|İş GMYO
|1,31
|1,25
|4,80
|Anadolu Efes
|17,14
|16,39
|4,58
|Deva Holding
|7,73
|7,41
|4,32
|Petkim
|2,92
|2,80
|4,29
|İpek Doğal Enerji
|6,06
|5,84
|3,77
|Ülker Bisküvi
|18,55
|17,90
|3,63
|Trakya Cam
|2,58
|2,49
|3,61
|Net Holding
|1,23
|1,19
|3,36
|Şok Marketler
|7,09
|6,86
|3,35
|Sabancı Holding
|7,60
|7,36
|3,26
|Soda Sanayii
|4,67
|4,53
|3,09
|Alarko GMYO
|10,02
|9,77
|2,56
|Alkim Kimya
|43,16
|42,10
|2,52
|Koç Holding
|13,88
|13,54
|2,51
Kaynak: AA