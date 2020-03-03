Borsada en çok değer kazanan hisseler

03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vakıflar Bankası 5,90 5,46 8,06 ASELSAN 30,48 28,24 7,93 Türk Telekom 8,15 7,56 7,80 Enerjisa Enerji 8,45 7,86 7,51 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 2,39 7,11 Halkbank 6,49 6,08 6,74 Garanti Bankası 10,19 9,57 6,48 Çelebi 87,50 82,25 6,38 Odaş Elektrik 2,18 2,05 6,34 Karel Elektronik 15,15 14,25 6,32 Halk GMYO 1,52 1,43 6,29 Anadolu Grubu Holding 17,50 16,50 6,06 Koza Madencilik 11,92 11,26 5,86 İş Bankası (C) 6,14 5,81 5,68 MLP Sağlık 16,35 15,51 5,42 GSD Holding 1,58 1,50 5,33 T.S.K.B. 1,19 1,13 5,31 Batı Çimento 3,57 3,39 5,31 Akbank 7,23 6,87 5,24 Good-Year 4,72 4,50 4,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA