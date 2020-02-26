Borsada en çok değer kazanan hisseler

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 13,10 10,92 19,96 Alkim Kimya 51,40 48,38 6,24 MLP Sağlık 17,46 16,80 3,93 Ford Otosan 79,80 76,90 3,77 Kardemir (D) 2,91 2,82 3,19 Ereğli Demir Çelik 8,92 8,66 3,00 Vakıflar Bankası 5,97 5,81 2,75 Bim Mağazalar 48,38 47,12 2,67 Ülker Bisküvi 22,74 22,16 2,62 Aksa 8,15 7,95 2,52 Koç Holding 19,20 18,73 2,51 Şekerbank 1,26 1,23 2,44 İpek Doğal Enerji 10,48 10,26 2,14 Tofaş Oto. Fab. 27,22 26,68 2,02 Akbank 7,58 7,45 1,74 İş Bankası (C) 6,32 6,22 1,61 Enka İnşaat 6,72 6,62 1,51 Enerjisa Enerji 8,21 8,09 1,48 Anadolu Hayat Emek. 7,50 7,40 1,35 Halk GMYO 1,55 1,53 1,31

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA