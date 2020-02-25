Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 17,66 14,72 19,98
Netaş Telekom.
25.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|17,66
|14,72
|19,98
|Netaş Telekom.
|14,78
|14,05
|5,20
|Alkim Kimya
|48,38
|46,14
|4,85
|Karsan Otomotiv
|1,94
|1,86
|4,30
|Logo Yazılım
|79,00
|76,30
|3,54
|Otokar
|163,30
|158,00
|3,35
|Gözde Girişim
|4,21
|4,08
|3,19
|Doğuş Otomotiv
|10,99
|10,67
|3,00
|Yataş
|8,29
|8,05
|2,98
|Tofaş Oto. Fab.
|26,68
|25,92
|2,93
|Turkcell
|14,57
|14,16
|2,90
|Çelebi
|90,95
|88,70
|2,54
|Anadolu Efes
|24,40
|23,80
|2,52
|İş Fin.Kir.
|3,67
|3,58
|2,51
|Trakya Cam
|3,69
|3,60
|2,50
|Aksigorta
|6,76
|6,60
|2,42
|GSD Holding
|1,67
|1,64
|1,83
|ASELSAN
|29,14
|28,62
|1,82
|Gübre Fabrik.
|18,45
|18,15
|1,65
|İndeks Bilgisayar
|11,83
|11,64
|1,63
Kaynak: AA