Borsada en çok değer kazanan hisseler

21.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 12,54 11,24 11,57 Turcas Petrol 3,52 3,24 8,64 Güneş Sigorta 2,79 2,60 7,31 Karel Elektronik 15,21 14,33 6,14 Doğuş Otomotiv 11,09 10,47 5,92 İpek Doğal Enerji 9,75 9,21 5,86 Aksa 7,63 7,25 5,24 Koza Altın 82,30 78,25 5,18 Gübre Fabrik. 18,30 17,40 5,17 Klimasan Klima 20,88 19,91 4,87 Alarko GMYO 87,45 83,95 4,17 Çimsa 9,51 9,13 4,16 Kardemir (D) 2,82 2,71 4,06 Türk Telekom 8,66 8,34 3,84 İş Y. Men. Değ. 5,17 4,98 3,82 Alarko Holding 6,10 5,88 3,74 Kerevitaş Gıda 3,63 3,50 3,71 Anadolu Cam 4,03 3,89 3,60 Odaş Elektrik 2,12 2,05 3,41 Logo Yazılım 73,40 71,00 3,38

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)