Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrik.
13.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|14,91
|13,43
|11,02
|Klimasan Klima
|22,62
|20,62
|9,70
|Sasa Polyester
|10,39
|9,55
|8,80
|İş GMYO
|2,07
|1,91
|8,38
|Hektaş
|10,99
|10,34
|6,29
|Ford Otosan
|80,70
|76,05
|6,11
|Zorlu Enerji
|1,75
|1,65
|6,06
|Vestel
|17,50
|16,54
|5,80
|Net Holding
|2,50
|2,37
|5,49
|İş Fin.Kir.
|4,39
|4,19
|4,77
|Doğuş Otomotiv
|12,48
|12,02
|3,83
|Koza Altın
|78,00
|75,55
|3,24
|Tofaş Oto. Fab.
|27,90
|27,08
|3,03
|Koza Madencilik
|11,27
|10,95
|2,92
|Arçelik
|20,74
|20,24
|2,47
|Otokar
|166,40
|162,50
|2,40
|Vakıflar Bankası
|6,42
|6,27
|2,39
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,25
|7,09
|2,26
|Batı Çimento
|3,64
|3,56
|2,25
|Anadolu Cam
|4,17
|4,09
|1,96
Kaynak: AA