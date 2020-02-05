Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 9,46 8,21 15,23
Çemtaş 9,17 8,58 6,88
MLP...
05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|9,46
|8,21
|15,23
|Çemtaş
|9,17
|8,58
|6,88
|MLP Sağlık
|18,84
|17,78
|5,96
|Gözde Girişim
|5,24
|4,97
|5,43
|Deva Holding
|11,60
|11,10
|4,50
|Good-Year
|5,10
|4,89
|4,29
|Vestel
|14,78
|14,31
|3,28
|Logo Yazılım
|70,00
|67,85
|3,17
|Mavi Giyim
|60,30
|58,50
|3,08
|Aksa Enerji
|4,28
|4,16
|2,88
|Alkim Kimya
|48,68
|47,34
|2,83
|Koza Madencilik
|11,00
|10,73
|2,52
|Gübre Fabrik.
|10,65
|10,45
|1,91
|Odaş Elektrik
|2,22
|2,18
|1,83
|Kartonsan
|471,40
|463,00
|1,81
|İş Fin.Kir.
|4,51
|4,43
|1,81
|Türk Hava Yolları
|14,61
|14,39
|1,53
|Koç Holding
|19,99
|19,70
|1,47
|Emlak Konut GMYO
|1,74
|1,72
|1,16
|Erbosan
|26,02
|25,74
|1,09
Kaynak: AA