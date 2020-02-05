Borsada en çok değer kazanan hisseler

05.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 9,46 8,21 15,23 Çemtaş 9,17 8,58 6,88 MLP Sağlık 18,84 17,78 5,96 Gözde Girişim 5,24 4,97 5,43 Deva Holding 11,60 11,10 4,50 Good-Year 5,10 4,89 4,29 Vestel 14,78 14,31 3,28 Logo Yazılım 70,00 67,85 3,17 Mavi Giyim 60,30 58,50 3,08 Aksa Enerji 4,28 4,16 2,88 Alkim Kimya 48,68 47,34 2,83 Koza Madencilik 11,00 10,73 2,52 Gübre Fabrik. 10,65 10,45 1,91 Odaş Elektrik 2,22 2,18 1,83 Kartonsan 471,40 463,00 1,81 İş Fin.Kir. 4,51 4,43 1,81 Türk Hava Yolları 14,61 14,39 1,53 Koç Holding 19,99 19,70 1,47 Emlak Konut GMYO 1,74 1,72 1,16 Erbosan 26,02 25,74 1,09

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)