Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,75 2,58 6,59
Ege Endüstri 652,00 616,20...
24.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,75
|2,58
|6,59
|Ege Endüstri
|652,00
|616,20
|5,81
|Netaş Telekom.
|15,13
|14,40
|5,07
|Yataş
|9,00
|8,64
|4,17
|Doğan Holding
|2,08
|2,00
|4,00
|Gözde Girişim
|5,27
|5,08
|3,74
|Deva Holding
|10,59
|10,26
|3,22
|T.S.K.B.
|1,30
|1,26
|3,17
|Karel Elektronik
|18,97
|18,39
|3,15
|Eczacıbaşı Yatırım
|11,19
|10,85
|3,13
|Klimasan Klima
|18,98
|18,41
|3,10
|Şok Marketler
|11,40
|11,09
|2,80
|Torunlar GMYO
|3,09
|3,01
|2,66
|Turcas Petrol
|3,30
|3,23
|2,17
|Türk Hava Yolları
|14,54
|14,24
|2,11
|Logo Yazılım
|65,00
|63,75
|1,96
|Tat Gıda
|7,71
|7,58
|1,72
|Aksa Enerji
|4,16
|4,09
|1,71
|Kardemir (D)
|3,02
|2,97
|1,68
|Bizim Mağazaları
|12,12
|11,94
|1,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA