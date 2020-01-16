Borsada en çok değer kazanan hisseler

16.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alkim Kimya 44,74 41,06 8,96 Anadolu Cam 4,64 4,38 5,94 Aksa Enerji 4,04 3,84 5,21 İndeks Bilgisayar 11,47 10,95 4,75 Halk GMYO 1,48 1,42 4,23 Klimasan Klima 19,35 18,62 3,92 Yapı ve Kredi Bank. 2,83 2,74 3,28 Coca Cola İçecek 43,26 41,90 3,25 İş Bankası (C) 7,06 6,85 3,07 Net Holding 2,57 2,51 2,39 Türk Hava Yolları 15,05 14,70 2,38 Vakıflar Bankası 6,40 6,26 2,24 Anadolu Efes 25,20 24,68 2,11 GSD Holding 1,85 1,82 1,65 Logo Yazılım 57,80 56,90 1,58 Tat Gıda 7,11 7,00 1,57 Tofaş Oto. Fab. 27,54 27,18 1,32 T. Halk Bankası 6,80 6,73 1,04 Deva Holding 9,27 9,18 0,98 Aygaz 14,10 13,97 0,93

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)