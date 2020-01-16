Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 44,74 41,06 8,96
Anadolu Cam 4,64 4,38 5,94 ...
16.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|44,74
|41,06
|8,96
|Anadolu Cam
|4,64
|4,38
|5,94
|Aksa Enerji
|4,04
|3,84
|5,21
|İndeks Bilgisayar
|11,47
|10,95
|4,75
|Halk GMYO
|1,48
|1,42
|4,23
|Klimasan Klima
|19,35
|18,62
|3,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,83
|2,74
|3,28
|Coca Cola İçecek
|43,26
|41,90
|3,25
|İş Bankası (C)
|7,06
|6,85
|3,07
|Net Holding
|2,57
|2,51
|2,39
|Türk Hava Yolları
|15,05
|14,70
|2,38
|Vakıflar Bankası
|6,40
|6,26
|2,24
|Anadolu Efes
|25,20
|24,68
|2,11
|GSD Holding
|1,85
|1,82
|1,65
|Logo Yazılım
|57,80
|56,90
|1,58
|Tat Gıda
|7,11
|7,00
|1,57
|Tofaş Oto. Fab.
|27,54
|27,18
|1,32
|T. Halk Bankası
|6,80
|6,73
|1,04
|Deva Holding
|9,27
|9,18
|0,98
|Aygaz
|14,10
|13,97
|0,93
Kaynak: AA