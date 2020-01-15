Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,65 2,21 19,91
Borusan Mannesmann 13,43 12,27...
15.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,65
|2,21
|19,91
|Borusan Mannesmann
|13,43
|12,27
|9,45
|Anadolu Grubu Holding
|20,04
|18,57
|7,92
|GSD Holding
|1,82
|1,71
|6,43
|Turcas Petrol
|3,26
|3,07
|6,19
|Netaş Telekom.
|14,38
|13,72
|4,81
|Emlak Konut GMYO
|1,64
|1,57
|4,46
|MLP Sağlık
|16,49
|15,80
|4,37
|Karsan Otomotiv
|1,60
|1,54
|3,90
|Çemtaş
|8,56
|8,25
|3,76
|Doğuş Otomotiv
|10,77
|10,38
|3,76
|Klimasan Klima
|18,62
|18,06
|3,10
|Çelebi
|106,00
|103,10
|2,81
|Kerevitaş Gıda
|3,33
|3,24
|2,78
|Eczacıbaşı Yatırım
|10,87
|10,59
|2,64
|Albaraka Türk
|1,75
|1,71
|2,34
|Anadolu Hayat Emek.
|7,11
|6,95
|2,30
|Aksigorta
|6,80
|6,66
|2,10
|Eczacıbaşı İlaç
|3,99
|3,91
|2,05
|Karel Elektronik
|17,32
|17,01
|1,82
Kaynak: AA