Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,37 9,56 8,47
Alkim Kimya 41,74 38,48 8,47 ...
14.01.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|10,37
|9,56
|8,47
|Alkim Kimya
|41,74
|38,48
|8,47
|Karel Elektronik
|17,01
|15,80
|7,66
|Bizim Mağazaları
|12,35
|11,58
|6,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,20
|13,32
|6,61
|Otokar
|170,30
|160,70
|5,97
|Odaş Elektrik
|2,58
|2,45
|5,31
|Migros Ticaret
|26,26
|25,06
|4,79
|Vakıflar Bankası
|6,39
|6,10
|4,75
|Kardemir (D)
|3,11
|2,97
|4,71
|İndeks Bilgisayar
|10,85
|10,40
|4,33
|Borusan Mannesmann
|12,27
|11,77
|4,25
|Tat Gıda
|7,16
|6,89
|3,92
|Yataş
|8,42
|8,13
|3,57
|Vestel
|14,87
|14,36
|3,55
|Anadolu Hayat Emek.
|6,95
|6,72
|3,42
|Aksigorta
|6,66
|6,44
|3,42
|Mavi Giyim
|59,10
|57,15
|3,41
|Enka İnşaat
|6,68
|6,46
|3,41
|Türk Telekom
|8,23
|7,96
|3,39
Kaynak: AA