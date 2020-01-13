Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,50 1,25 20,00
Hektaş 9,56 8,72 9,63
Pegasus...
13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,50
|1,25
|20,00
|Hektaş
|9,56
|8,72
|9,63
|Pegasus
|83,50
|78,10
|6,91
|İndeks Bilgisayar
|10,40
|9,80
|6,12
|Karel Elektronik
|15,80
|14,95
|5,69
|Sasa Polyester
|8,18
|7,77
|5,28
|Şekerbank
|1,43
|1,36
|5,15
|Bizim Mağazaları
|11,58
|11,04
|4,89
|Turcas Petrol
|3,08
|2,94
|4,76
|Aksigorta
|6,44
|6,15
|4,72
|Petkim
|4,09
|3,91
|4,60
|Kardemir (D)
|2,97
|2,84
|4,58
|Deva Holding
|9,20
|8,82
|4,31
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|1,52
|3,95
|Torunlar GMYO
|2,78
|2,68
|3,73
|GSD Holding
|1,69
|1,63
|3,68
|T.S.K.B.
|1,25
|1,21
|3,31
|Erbosan
|26,88
|26,06
|3,15
|Doğuş Otomotiv
|10,28
|9,97
|3,11
|Türk Hava Yolları
|14,84
|14,40
|3,06
Kaynak: AA