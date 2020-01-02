Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 8,73 7,72 13,08
Tat Gıda 6,75 6,29 7,31 ...
02.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|8,73
|7,72
|13,08
|Tat Gıda
|6,75
|6,29
|7,31
|Good-Year
|4,33
|4,05
|6,91
|Koza Madencilik
|10,72
|10,03
|6,88
|Turcas Petrol
|2,85
|2,67
|6,74
|İş Fin.Kir.
|4,03
|3,80
|6,05
|Netaş Telekom.
|13,74
|13,06
|5,21
|Erbosan
|25,98
|24,98
|4,00
|Şekerbank
|1,36
|1,31
|3,82
|Sabancı Holding
|9,90
|9,54
|3,77
|Halkbank
|6,13
|5,91
|3,72
|Aksigorta
|6,31
|6,09
|3,61
|Yataş
|7,60
|7,34
|3,54
|Ülker Bisküvi
|23,12
|22,36
|3,40
|Bursa Çimento
|6,44
|6,23
|3,37
|Odaş Elektrik
|2,17
|2,10
|3,33
|Koza Altın
|76,50
|74,05
|3,31
|Doğan Holding
|1,90
|1,84
|3,26
|ASELSAN
|21,60
|20,94
|3,15
|Çelebi
|105,30
|102,10
|3,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA