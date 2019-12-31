Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 2,10 1,99 5,53
Vakıflar Bankası 5,51 5,32 3,57 ...
31.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 19:18
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|2,10
|1,99
|5,53
|Vakıflar Bankası
|5,51
|5,32
|3,57
|Ege Endüstri
|580,50
|563,00
|3,11
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,41
|6,22
|3,05
|Mavi Giyim
|57,90
|56,30
|2,84
|Karsan Otomotiv
|1,58
|1,54
|2,60
|Alarko GMYO
|91,80
|89,60
|2,46
|Anadolu Cam
|4,36
|4,26
|2,35
|Şekerbank
|1,31
|1,28
|2,34
|Aselsan
|20,94
|20,48
|2,25
|Pegasus
|86,40
|84,55
|2,19
|Petkim
|3,81
|3,74
|1,87
|Türk Traktör
|55,40
|54,45
|1,74
|Hektaş
|8,02
|7,89
|1,65
|Gübre Fabrik.
|9,04
|8,90
|1,57
|Çemtaş
|8,28
|8,16
|1,47
|Sasa Polyester
|7,73
|7,62
|1,44
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,65
|1,63
|1,23
|Türk Hava Yolları
|14,46
|14,31
|1,05
|Tofaş Oto. Fab.
|26,86
|26,62
|0,90
Kaynak: AA