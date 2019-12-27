Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,48 1,37 8,03
Albaraka Türk 1,52 1,44 5,56 ...
27.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:54
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|GSD Holding
|1,48
|1,37
|8,03
|Albaraka Türk
|1,52
|1,44
|5,56
|Parsan
|17,13
|16,25
|5,42
|Şok Marketler
|10,65
|10,22
|4,21
|Kerevitaş Gıda
|3,28
|3,15
|4,13
|Yataş
|7,15
|6,88
|3,92
|Gözde Girişim
|5,06
|4,87
|3,90
|Coca Cola İçecek
|39,04
|37,60
|3,83
|Kardemir (D)
|2,62
|2,54
|3,15
|Tukaş
|12,03
|11,75
|2,38
|İhlas Holding
|0,87
|0,85
|2,35
|Bera Holding
|3,88
|3,80
|2,11
|Otokar
|158,00
|155,10
|1,87
|Verusa Holding
|18,34
|18,02
|1,78
|T.S.K.B.
|1,17
|1,15
|1,74
|Ford Otosan
|69,60
|68,55
|1,53
|Ereğli Demir Çelik
|8,93
|8,81
|1,36
|MLP Sağlık
|16,26
|16,05
|1,31
|Göltaş Çimento
|17,54
|17,33
|1,21
|Konya Çimento
|273,00
|270,00
|1,11
Kaynak: AA