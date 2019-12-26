Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 3,95 3,51 12,54
Odaş Elektrik 2,17 2,07...
26.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|3,95
|3,51
|12,54
|Odaş Elektrik
|2,17
|2,07
|4,83
|Bera Holding
|3,80
|3,65
|4,11
|Parsan
|16,25
|15,69
|3,57
|Afyon Çimento
|6,61
|6,41
|3,12
|Mavi Giyim
|56,50
|55,25
|2,26
|Tukaş
|11,75
|11,50
|2,17
|Doğuş Otomotiv
|9,79
|9,59
|2,09
|Net Holding
|2,64
|2,59
|1,93
|Tofaş Oto. Fab.
|27,02
|26,52
|1,89
|Anadolu Cam
|4,35
|4,27
|1,87
|Alarko Holding
|6,01
|5,90
|1,86
|TAV Havalimanları
|29,74
|29,26
|1,64
|Aksa
|13,70
|13,49
|1,56
|Konya Çimento
|270,00
|266,50
|1,31
|Türk Traktör
|54,60
|53,90
|1,30
|Tüpraş
|127,70
|126,20
|1,19
|Torunlar GMYO
|2,71
|2,68
|1,12
|Ülker Bisküvi
|23,52
|23,28
|1,03
|Enka İnşaat
|6,30
|6,24
|0,96
Kaynak: AA