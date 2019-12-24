Borsada en çok değer kazanan hisseler

24.12.2019 18:32 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:32

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,59 6,78 İş Fin.Kir. 3,41 3,22 5,90 Güneş Sigorta 2,22 2,12 4,72 Koza Madencilik 10,42 9,98 4,41 Halkbank 5,95 5,70 4,39 Net Holding 2,43 2,33 4,29 Coca Cola İçecek 37,74 36,32 3,91 İpek Doğal Enerji 8,10 7,86 3,05 Gübre Fabrik. 8,63 8,39 2,86 Verusa Holding 17,90 17,43 2,70 Türk Telekom 7,36 7,17 2,65 Halk GMYO 1,20 1,17 2,56 Torunlar GMYO 2,70 2,64 2,27 Doğuş Otomotiv 9,57 9,36 2,24 Bera Holding 3,68 3,60 2,22 ICBC Turkey Bank 5,12 5,01 2,20 Tekfen Holding 19,02 18,64 2,04 Trakya Cam 3,52 3,45 2,03 Afyon Çimento 6,19 6,07 1,98 Çemaş Döküm 1,56 1,53 1,96

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)