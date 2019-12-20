Borsada en çok değer kazanan hisseler

20.12.2019 19:06 | Son Güncelleme: 20.12.2019 19:06

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 8,37 7,00 19,57 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,88 10,23 İttifak Holding 4,21 3,91 7,67 Koza Madencilik 10,13 9,44 7,31 Karsan Otomotiv 1,60 1,52 5,26 Hektaş 7,77 7,42 4,72 Mavi Giyim 53,85 52,05 3,46 Otokar 153,60 149,10 3,02 Aksa Enerji 3,76 3,66 2,73 İhlas Holding 0,77 0,75 2,67 Alarko Holding 5,66 5,52 2,54 ICBC Turkey Bank 4,93 4,81 2,49 Ereğli Demir Çelik 8,76 8,55 2,46 Tümosan Motor ve Traktör 6,26 6,12 2,29 Arçelik 19,74 19,32 2,17 TAV Havalimanları 29,16 28,56 2,10 Deva Holding 8,34 8,19 1,83 Trakya Cam 3,43 3,37 1,78 Doğan Holding 1,82 1,79 1,68 Ülker Bisküvi 21,90 21,56 1,58

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA