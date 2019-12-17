Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol 0,55 0,46 19,57
Çemaş Döküm 1,65...
17.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol
|0,55
|0,46
|19,57
|Çemaş Döküm
|1,65
|1,52
|8,55
|Güneş Sigorta
|2,58
|2,43
|6,17
|GSD Holding
|1,36
|1,30
|4,62
|Enka İnşaat
|6,29
|6,03
|4,31
|Kerevitaş Gıda
|3,13
|3,03
|3,30
|MLP Sağlık
|15,50
|15,04
|3,06
|İş Finansal Kiralama
|3,38
|3,30
|2,42
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,74
|1,70
|2,35
|Tüpraş
|124,20
|121,60
|2,14
|Çelebi
|116,60
|114,20
|2,10
|Anadolu Cam
|4,11
|4,03
|1,99
|Parsan
|15,71
|15,42
|1,88
|Enerjisa Enerji
|7,74
|7,60
|1,84
|Ege Endüstri
|564,00
|554,00
|1,81
|Tofaş Oto. Fab.
|25,96
|25,50
|1,80
|Halk GMYO
|1,18
|1,16
|1,72
|Gözde Girişim
|4,92
|4,84
|1,65
|TAV Havalimanları
|27,82
|27,42
|1,46
|Anadolu Efes
|22,50
|22,18
|1,44
Kaynak: AA