Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70
Odaş Elektrik 2,15 2,03 5,91 ...
16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,43
|2,03
|19,70
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,03
|5,91
|Albaraka Türk
|1,35
|1,28
|5,47
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,92
|1,84
|4,35
|Şok Marketler
|10,00
|9,62
|3,95
|Pegasus
|82,70
|79,60
|3,89
|Gözde Girişim
|4,84
|4,66
|3,86
|Gersan Elektrik
|3,23
|3,12
|3,53
|İş Fin.Kir.
|3,30
|3,19
|3,45
|Konya Çimento
|270,50
|261,90
|3,28
|Tekfen Holding
|18,69
|18,10
|3,26
|Mavi Giyim
|49,70
|48,34
|2,81
|Parsan
|15,42
|15,03
|2,59
|Ege Endüstri
|554,00
|540,00
|2,59
|Soda Sanayii
|6,02
|5,87
|2,56
|Galatasaray Sportif
|2,45
|2,39
|2,51
|Sabancı Holding
|9,71
|9,48
|2,43
|Ülker Bisküvi
|22,22
|21,70
|2,40
|Polisan Holding
|3,07
|3,00
|2,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,46
|0,45
|2,22
Kaynak: AA