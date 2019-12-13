Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 3,00 2,83 6,01
Galatasaray Sportif 2,39 2,26...
13.12.2019 18:44 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|3,00
|2,83
|6,01
|Galatasaray Sportif
|2,39
|2,26
|5,75
|Güneş Sigorta
|2,03
|1,93
|5,18
|Migros Ticaret
|24,34
|23,34
|4,28
|Ege Endüstri
|540,00
|519,30
|3,99
|Garanti Bankası
|10,98
|10,58
|3,78
|Tukaş
|10,60
|10,30
|2,91
|Eczacıbaşı İlaç
|3,70
|3,60
|2,78
|Ford Otosan
|67,40
|65,60
|2,74
|Verusa Holding
|17,04
|16,59
|2,71
|Coca Cola İçecek
|36,10
|35,30
|2,27
|İş Finansal Kiralama
|3,19
|3,12
|2,24
|Arçelik
|20,18
|19,75
|2,18
|Akbank
|8,02
|7,87
|1,91
|Kardemir (D)
|2,49
|2,45
|1,63
|Gübre Fabrik.
|7,77
|7,66
|1,44
|İttifak Holding
|3,95
|3,90
|1,28
|Turkcell
|13,73
|13,56
|1,25
|MLP Sağlık
|14,85
|14,70
|1,02
|Koç Holding
|20,44
|20,26
|0,89
Kaynak: AA