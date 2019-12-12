Borsada en çok değer kazanan hisseler

12.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 11,23 9,51 18,09 Netaş Telekom. 14,28 12,55 13,78 Global Yat. Holding 5,02 4,61 8,89 Beşiktaş Futbol Yat. 2,90 2,70 7,41 Alarko GMYO 95,95 91,55 4,81 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,45 4,44 Ereğli Demir Çelik 8,64 8,29 4,22 Polisan Holding 2,83 2,72 4,04 Konya Çimento 265,00 255,20 3,84 Kardemir (D) 2,45 2,36 3,81 İpek Doğal Enerji 6,83 6,58 3,80 Şok Marketler 9,59 9,25 3,68 Yataş 6,45 6,23 3,53 Türk Hava Yolları 14,06 13,59 3,46 Şekerbank 1,22 1,18 3,39 Çemtaş 8,24 7,97 3,39 Aksa Enerji 3,99 3,86 3,37 Göltaş Çimento 17,75 17,19 3,26 Gözde Girişim 4,83 4,68 3,21 Galatasaray Sportif 2,26 2,19 3,20

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)