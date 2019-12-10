Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 4,65 4,45 4,49
Pegasus 78,30 74,95 4,47 ...
10.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:42
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|4,65
|4,45
|4,49
|Pegasus
|78,30
|74,95
|4,47
|Mavi Giyim
|49,90
|48,04
|3,87
|Tukaş
|10,07
|9,80
|2,76
|Zorlu Enerji
|1,59
|1,56
|1,92
|Bera Holding
|3,76
|3,72
|1,08
|Gübre Fabrik.
|7,55
|7,47
|1,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|7,58
|1,06
|Odaş Elektrik
|2,07
|2,05
|0,98
|İş Fin.Kir.
|3,13
|3,10
|0,97
|GSD Holding
|1,33
|1,32
|0,76
|Tofaş Oto. Fab.
|25,08
|24,90
|0,72
|Kerevitaş Gıda
|2,94
|2,92
|0,68
|Karsan Otomotiv
|1,49
|1,48
|0,68
|Verusa Holding
|18,27
|18,16
|0,61
|Ülker Bisküvi
|21,48
|21,36
|0,56
|Türk Telekom
|7,18
|7,15
|0,42
|Akbank
|7,70
|7,67
|0,39
|Ereğli Demir Çelik
|8,33
|8,31
|0,24
|Garanti Bankası
|10,34
|10,32
|0,19
Kaynak: AA