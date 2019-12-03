Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 91,80 82,95 10,67
Alarko Holding 5,35 5,11 4,70 ...
03.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:52
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|91,80
|82,95
|10,67
|Alarko Holding
|5,35
|5,11
|4,70
|Doğan Holding
|1,91
|1,84
|3,80
|İş Finansal Kiralama
|2,88
|2,78
|3,60
|Çelebi
|100,70
|97,35
|3,44
|Zorlu Enerji
|1,41
|1,37
|2,92
|Anadolu Grubu Holding
|16,62
|16,21
|2,53
|Gersan Elektrik
|2,92
|2,86
|2,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|1,45
|2,07
|Konya Çimento
|241,60
|236,80
|2,03
|T.S.K.B.
|1,06
|1,04
|1,92
|Doğuş Otomotiv
|9,32
|9,15
|1,86
|Global Yat. Holding
|4,39
|4,31
|1,86
|Tukaş
|8,91
|8,75
|1,83
|Deva Holding
|8,61
|8,47
|1,65
|TAV Havalimanları
|27,54
|27,10
|1,62
|Vestel
|11,49
|11,32
|1,50
|İskenderun Demir Çelik
|7,34
|7,25
|1,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,58
|12,44
|1,13
|Polisan Holding
|2,78
|2,75
|1,09
Kaynak: AA