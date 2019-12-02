Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,25 1,88 19,68
Beşiktaş Futbol Yat.
02.12.2019 18:48 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|2,25
|1,88
|19,68
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,34
|2,91
|14,78
|Metro Holding
|1,52
|1,40
|8,57
|Yataş
|6,45
|6,09
|5,91
|Hektaş
|7,50
|7,13
|5,14
|Koza Madencilik
|9,64
|9,19
|4,90
|Alarko GMYO
|82,95
|79,10
|4,87
|Global Yat. Holding
|4,31
|4,12
|4,61
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,44
|11,90
|4,54
|Odaş Elektrik
|1,65
|1,58
|4,43
|GSD Holding
|1,18
|1,13
|4,42
|Bera Holding
|3,70
|3,55
|4,23
|Koza Altın
|76,45
|73,40
|4,16
|Doğan Holding
|1,84
|1,77
|3,95
|Parsan
|14,75
|14,19
|3,95
|Alarko Holding
|5,11
|4,92
|3,86
|İpek Doğal Enerji
|6,76
|6,51
|3,84
|Afyon Çimento
|5,42
|5,22
|3,83
|Halk GMYO
|1,10
|1,06
|3,77
|Çemtaş
|8,06
|7,77
|3,73
Kaynak: AA