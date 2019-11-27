Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Afyon Çimento 5,31 4,77 11,32
Beşiktaş Futbol Yat.
27.11.2019 18:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Afyon Çimento
|5,31
|4,77
|11,32
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,47
|2,33
|6,01
|Tukaş
|8,20
|7,90
|3,80
|Anadolu Cam
|3,61
|3,48
|3,74
|GSD Holding
|1,12
|1,08
|3,70
|Eczacıbaşı İlaç
|3,36
|3,24
|3,70
|İhlas Holding
|0,64
|0,62
|3,23
|Alarko GMYO
|76,30
|74,00
|3,11
|Alarko Holding
|4,96
|4,82
|2,90
|Vestel
|10,88
|10,60
|2,64
|Konya Çimento
|231,60
|226,10
|2,43
|Bim Mağazalar
|45,36
|44,38
|2,21
|Göltaş Çimento
|15,59
|15,26
|2,16
|Verusa Holding
|17,02
|16,67
|2,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,37
|5,26
|2,09
|Aksa
|12,20
|11,96
|2,01
|Ülker Bisküvi
|21,50
|21,10
|1,90
|Gersan Elektrik
|2,82
|2,77
|1,81
|İskenderun Demir Çelik
|6,92
|6,80
|1,76
|Trakya Cam
|3,17
|3,12
|1,60
Kaynak: AA