Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
26.11.2019 19:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:12
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|12,02
|10,02
|19,96
|MLP Sağlık
|15,78
|14,98
|5,34
|Gersan Elektrik
|2,77
|2,63
|5,32
|Aksa Enerji
|3,66
|3,49
|4,87
|Gübre Fabrik.
|6,49
|6,21
|4,51
|Metro Holding
|1,39
|1,34
|3,73
|Afyon Çimento
|4,77
|4,61
|3,47
|Anadolu Cam
|3,48
|3,37
|3,26
|Migros Ticaret
|22,86
|22,14
|3,25
|Aksa
|11,96
|11,62
|2,93
|Pegasus
|76,10
|74,00
|2,84
|Mavi Giyim
|46,20
|44,94
|2,80
|Şişe Cam
|4,85
|4,72
|2,75
|Tekfen Holding
|19,06
|18,55
|2,75
|Şekerbank
|1,14
|1,11
|2,70
|Vakıflar Bankası
|5,17
|5,04
|2,58
|Kardemir (D)
|2,46
|2,40
|2,50
|Ereğli Demir Çelik
|7,90
|7,71
|2,46
|Türk Hava Yolları
|13,74
|13,44
|2,23
|Güneş Sigorta
|1,90
|1,86
|2,15
Kaynak: AA