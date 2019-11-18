Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Konya Çimento 231,20 210,30 9,94
Tukaş 6,83 6,33 7,90 ...
18.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Konya Çimento
|231,20
|210,30
|9,94
|Tukaş
|6,83
|6,33
|7,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,26
|2,10
|7,62
|T.S.K.B.
|0,99
|0,93
|6,45
|Çemtaş
|7,28
|6,86
|6,12
|Aksa Enerji
|3,36
|3,18
|5,66
|Torunlar GMYO
|2,31
|2,19
|5,48
|İhlas Holding
|0,66
|0,63
|4,76
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,21
|1,16
|4,31
|Şişe Cam
|4,65
|4,46
|4,26
|Galatasaray Sportif
|1,76
|1,69
|4,14
|Albaraka Türk
|1,28
|1,23
|4,07
|Migros Ticaret
|24,34
|23,42
|3,93
|Türk Hava Yolları
|14,22
|13,69
|3,87
|Fenerbahçe Futbol
|16,67
|16,07
|3,73
|Güneş Sigorta
|1,96
|1,89
|3,70
|Anadolu Cam
|3,48
|3,36
|3,57
|Emlak Konut GMYO
|1,36
|1,32
|3,03
|Gersan Elektrik
|2,43
|2,36
|2,97
|Anadolu Efes
|21,86
|21,24
|2,92
Kaynak: AA