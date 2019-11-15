Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,63 0,58 8,62
Arçelik 19,74 18,71 5,51 ...
15.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 15.11.2019 19:14
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,63
|0,58
|8,62
|Arçelik
|19,74
|18,71
|5,51
|Migros Ticaret
|23,42
|22,28
|5,12
|Enerjisa Enerji
|7,31
|6,96
|5,03
|Net Holding
|1,94
|1,85
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,47
|5,22
|4,79
|Doğuş Otomotiv
|9,41
|8,98
|4,79
|Deva Holding
|8,06
|7,72
|4,40
|Koza Altın
|77,45
|74,20
|4,38
|Anadolu Grubu Holding
|15,80
|15,15
|4,29
|Halk GMYO
|0,99
|0,95
|4,21
|Zorlu Enerji
|1,29
|1,24
|4,03
|Karsan Otomotiv
|1,32
|1,27
|3,94
|Sabancı Holding
|9,07
|8,74
|3,78
|Doğan Holding
|1,68
|1,62
|3,70
|Otokar
|150,40
|145,30
|3,51
|Göltaş Çimento
|14,60
|14,11
|3,47
|Torunlar GMYO
|2,19
|2,12
|3,30
|Emlak Konut GMYO
|1,32
|1,28
|3,13
|Verusa Holding
|15,74
|15,29
|2,94
Not: (Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA