Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,78 4,46 7,17
Tukaş 6,46 6,07 6,43 ...
08.11.2019 18:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|4,78
|4,46
|7,17
|Tukaş
|6,46
|6,07
|6,43
|Güneş Sigorta
|1,87
|1,76
|6,25
|T. Halk Bankası
|5,77
|5,51
|4,72
|Pegasus
|65,00
|62,40
|4,17
|İhlas Holding
|0,60
|0,58
|3,45
|Parsan
|13,44
|13,05
|2,99
|Hektaş
|5,97
|5,80
|2,93
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,17
|2,11
|2,84
|Gözde Girişim
|3,83
|3,73
|2,68
|Gersan Elektrik
|2,40
|2,34
|2,56
|Fenerbahçe Futbol
|17,05
|16,65
|2,40
|Galatasaray Sportif
|1,67
|1,64
|1,83
|Otokar
|145,50
|143,00
|1,75
|Petkim
|3,73
|3,67
|1,63
|Torunlar GMYO
|1,87
|1,84
|1,63
|Türk Traktör
|45,54
|44,92
|1,38
|Ülker Bisküvi
|20,32
|20,08
|1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,83
|11,70
|1,11
|Türk Hava Yolları
|12,80
|12,66
|1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA