Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türk Hava Yolları 12,66 11,94 6,03
Emlak Konut GMYO...
07.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Hava Yolları
|12,66
|11,94
|6,03
|Emlak Konut GMYO
|1,29
|1,23
|4,88
|Coca Cola İçecek
|32,06
|30,66
|4,57
|Gübre Fabrik.
|5,70
|5,46
|4,40
|T.S.K.B.
|0,95
|0,91
|4,40
|Ereğli Demir Çelik
|7,21
|6,91
|4,34
|Tekfen Holding
|17,95
|17,23
|4,18
|Torunlar GMYO
|1,84
|1,77
|3,95
|Enerjisa Enerji
|6,50
|6,26
|3,83
|Vestel
|10,83
|10,44
|3,74
|ICBC Turkey Bank
|4,46
|4,30
|3,72
|Aksa
|11,30
|10,91
|3,57
|Petkim
|3,67
|3,55
|3,38
|Türk Traktör
|44,92
|43,50
|3,26
|Vakıflar Bankası
|4,64
|4,50
|3,11
|İskenderun Demir Çelik
|6,53
|6,34
|3,00
|Garanti Bankası
|9,77
|9,49
|2,95
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,46
|2,39
|2,93
|Şok Marketler
|9,68
|9,41
|2,87
|Türk Telekom
|6,58
|6,40
|2,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA