Borsada en çok değer kazanan hisseler

04.11.2019 20:16

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,74 1,65 5,45 Tofaş Oto. Fab. 23,10 22,00 5,00 Güneş Sigorta 1,74 1,66 4,82 Kardemir (D) 2,25 2,15 4,65 Netaş Telekom. 9,63 9,24 4,22 Çemtaş 6,06 5,83 3,95 İskenderun Demir Çelik 6,38 6,15 3,74 Beşiktaş Futbol Yat. 1,79 1,73 3,47 Karsan Otomotiv 1,20 1,16 3,45 Gözde Girişim 3,69 3,57 3,36 Gersan Elektrik 2,27 2,20 3,18 Ford Otosan 66,90 64,85 3,16 Koç Holding 19,11 18,53 3,13 İş Finansal Kiralama 2,68 2,60 3,08 MLP Sağlık 15,01 14,57 3,02 Türk Telekom 6,19 6,01 3,00 Ereğli Demir Çelik 6,69 6,50 2,92 Polisan Holding 2,62 2,55 2,75 Tekfen Holding 17,05 16,60 2,71 ICBC Turkey Bank 4,27 4,16 2,64

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)