Borsada en çok değer kazanan hisseler

24.10.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,22 1,11 9,91 Afyon Çimento 4,73 4,47 5,82 Ford Otosan 63,95 61,00 4,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,45 4,44 Fenerbahçe Futbol 13,00 12,45 4,42 Tekfen Holding 18,28 17,60 3,86 Enerjisa Enerji 6,36 6,15 3,41 İş Fin.Kir. 2,40 2,33 3,00 Göltaş Çimento 13,86 13,47 2,90 İpek Doğal Enerji 6,32 6,15 2,76 Coca Cola İçecek 32,92 32,06 2,68 Mavi Giyim 45,00 43,94 2,41 Ege Endüstri 496,00 484,40 2,39 Gözde Girişim 3,58 3,50 2,29 Halk GMYO 0,95 0,93 2,15 Kordsa Teknik Tekstil 11,97 11,72 2,13 Konya Çimento 211,30 207,00 2,08 Verusa Holding 16,71 16,40 1,89 TAV Havalimanları 24,94 24,50 1,80 Global Yat. Holding 3,98 3,91 1,79

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)