Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 5,08 4,68 8,55
Göltaş Çimento 13,51 12,60 7,22 ...
21.10.2019 18:48
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|5,08
|4,68
|8,55
|Göltaş Çimento
|13,51
|12,60
|7,22
|Metro Holding
|2,50
|2,39
|4,60
|Afyon Çimento
|4,46
|4,29
|3,96
|İş Finansal Kiralama
|2,26
|2,18
|3,67
|Pegasus
|65,25
|62,95
|3,65
|Güneş Sigorta
|1,74
|1,68
|3,57
|Trakya Cam
|3,04
|2,95
|3,05
|Gersan Elektrik
|2,20
|2,14
|2,80
|Global Yat. Holding
|3,87
|3,77
|2,65
|Aksa
|9,48
|9,25
|2,49
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,58
|4,48
|2,23
|Şişe Cam
|4,51
|4,43
|1,81
|Konya Çimento
|205,10
|202,00
|1,53
|Vestel
|9,74
|9,60
|1,46
|İpek Doğal Enerji
|5,83
|5,75
|1,39
|Gözde Girişim
|3,45
|3,41
|1,17
|Verusa Holding
|15,72
|15,56
|1,03
|Doğuş Otomotiv
|7,13
|7,06
|0,99
|Sasa Polyester
|6,26
|6,20
|0,97
Kaynak: AA