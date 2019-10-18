Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,68 4,19 11,69
MLP Sağlık 13,87 12,78 8,53 ...
18.10.2019 18:49
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,68
|4,19
|11,69
|MLP Sağlık
|13,87
|12,78
|8,53
|Verusa Holding
|15,56
|14,40
|8,06
|Türk Traktör
|40,76
|37,98
|7,32
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,42
|7,14
|Yataş
|5,90
|5,51
|7,08
|Vakıflar Bankası
|4,53
|4,24
|6,84
|Garanti Bankası
|9,27
|8,71
|6,43
|İhlas Holding
|0,51
|0,48
|6,25
|T. Halk Bankası
|5,64
|5,31
|6,21
|Emlak Konut GMYO
|1,20
|1,13
|6,19
|Polisan Holding
|2,67
|2,52
|5,95
|Akbank
|7,30
|6,90
|5,80
|ASELSAN
|17,87
|16,91
|5,68
|Arçelik
|18,10
|17,13
|5,66
|Türk Telekom
|5,52
|5,23
|5,54
|Migros Ticaret
|20,26
|19,20
|5,52
|Park Elek.Madencilik
|2,91
|2,76
|5,43
|Gersan Elektrik
|2,14
|2,03
|5,42
|Zorlu Enerji
|1,17
|1,11
|5,41
Kaynak: AA