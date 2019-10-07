Borsada en çok değer kazanan hisseler

07.10.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,20 4,80 8,33 MLP Sağlık 14,56 14,17 2,75 Konya Çimento 217,00 211,70 2,50 Göltaş Çimento 13,16 12,89 2,09 Anadolu Efes 22,94 22,48 2,05 Tofaş Oto. Fab. 22,54 22,10 1,99 Enka İnşaat 5,87 5,76 1,91 Parsan 12,85 12,61 1,90 Anadolu Cam 3,25 3,19 1,88 Tukaş 6,33 6,22 1,77 Koç Holding 19,10 18,78 1,70 Hektaş 15,09 14,86 1,55 Metro Holding 2,00 1,97 1,52 Polisan Holding 2,90 2,86 1,40 Sabancı Holding 9,24 9,12 1,32 Bera Holding 2,34 2,31 1,30 Ford Otosan 60,40 59,65 1,26 Tüpraş 141,40 139,70 1,22 Afyon Çimento 4,31 4,26 1,17 Trakya Cam 2,86 2,83 1,06

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)