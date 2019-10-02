Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 9,02 8,09 11,50
İhlas Holding 0,57 0,52 9,62 ...
02.10.2019 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|9,02
|8,09
|11,50
|İhlas Holding
|0,57
|0,52
|9,62
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,45
|0,42
|7,14
|Tofaş Oto. Fab.
|21,96
|20,60
|6,60
|Alarko GMYO
|53,90
|51,25
|5,17
|Bera Holding
|2,36
|2,26
|4,42
|GSD Holding
|0,96
|0,92
|4,35
|Kerevitaş Gıda
|2,53
|2,44
|3,69
|Ege Endüstri
|510,30
|493,50
|3,40
|İhlas Gayrimenkul
|0,95
|0,92
|3,26
|Gözde Girişim
|3,56
|3,46
|2,89
|Netaş Telekom.
|9,49
|9,23
|2,82
|Coca Cola İçecek
|34,34
|33,54
|2,39
|Turkcell
|12,98
|12,69
|2,29
|TAV Havalimanları
|24,36
|23,88
|2,01
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,96
|12,72
|1,89
|Sasa Polyester
|6,29
|6,19
|1,62
|Eczacıbaşı İlaç
|3,17
|3,12
|1,60
|Koza Altın
|66,75
|65,75
|1,52
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,70
|4,64
|1,29
Kaynak: AA