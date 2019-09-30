Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 4,80 4,42 8,60
İhlas...
30.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,80
|4,42
|8,60
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,90
|7,78
|Bera Holding
|2,32
|2,18
|6,42
|Gübre Fabrik.
|5,69
|5,36
|6,16
|Kerevitaş Gıda
|2,42
|2,29
|5,68
|Alarko Holding
|4,99
|4,76
|4,83
|Göltaş Çimento
|13,23
|12,69
|4,26
|Polisan Holding
|2,81
|2,70
|4,07
|İhlas Holding
|0,52
|0,50
|4,00
|İttifak Holding
|5,44
|5,25
|3,62
|Fenerbahçe Futbol
|13,10
|12,65
|3,56
|Çemtaş
|5,66
|5,47
|3,47
|Zorlu Enerji
|1,26
|1,22
|3,28
|TAV Havalimanları
|23,60
|22,86
|3,24
|ICBC Turkey Bank
|3,88
|3,76
|3,19
|Parsan
|12,74
|12,36
|3,07
|Tofaş Oto. Fab.
|20,28
|19,69
|3,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,09
|1,06
|2,83
|Koza Madencilik
|9,23
|8,98
|2,78
|Migros Ticaret
|20,76
|20,20
|2,77
Kaynak: AA