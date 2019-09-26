Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,91 4,53 8,39
Adese Alışveriş Ticaret...
26.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,91
|4,53
|8,39
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,34
|2,20
|6,36
|Tofaş Oto. Fab.
|19,67
|18,90
|4,07
|Çemtaş
|5,35
|5,18
|3,28
|Çemaş Döküm
|1,30
|1,26
|3,17
|Tüpraş
|139,50
|135,40
|3,03
|Mavi Giyim
|44,74
|43,50
|2,85
|Koza Madencilik
|9,04
|8,85
|2,15
|Park Elek.Madencilik
|4,00
|3,92
|2,04
|Konya Çimento
|210,10
|206,10
|1,94
|Yataş
|6,32
|6,20
|1,94
|Metro Holding
|1,98
|1,95
|1,54
|Tukaş
|5,59
|5,51
|1,45
|Eczacıbaşı İlaç
|3,12
|3,09
|0,97
|Gübre Fabrik.
|5,32
|5,28
|0,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,24
|4,21
|0,71
|Ülker Bisküvi
|20,08
|19,95
|0,65
|Türk Traktör
|42,70
|42,46
|0,57
|Tekfen Holding
|19,14
|19,05
|0,47
|İş Fin.Kir.
|2,19
|2,18
|0,46
Kaynak: AA