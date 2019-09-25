Borsada en çok değer kazanan hisseler

25.09.2019 18:40

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) MLP Sağlık 14,80 13,78 7,40 Türk Traktör 42,46 40,00 6,15 Gübre Fabrik. 5,28 5,04 4,76 Eczacıbaşı İlaç 3,09 2,95 4,75 Karsan Otomotiv 1,16 1,12 3,57 Doğan Holding 1,47 1,42 3,52 Bera Holding 2,17 2,10 3,33 Koza Madencilik 8,85 8,58 3,15 Odaş Elektrik 1,69 1,64 3,05 İpek Doğal Enerji 6,65 6,46 2,94 Enerjisa Enerji 6,13 5,99 2,34 Polisan Holding 2,64 2,58 2,33 Şişe Cam 4,66 4,56 2,19 Turkcell 13,24 12,97 2,08 Sabancı Holding 9,38 9,19 2,07 Aksa Enerji 2,69 2,64 1,89 İş Bankası (C) 6,04 5,93 1,85 Gersan Elektrik 2,25 2,21 1,81 Galatasaray Sportif 1,69 1,66 1,81 Özderici GMYO 1,17 1,15 1,74

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)