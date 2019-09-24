Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Adese Alışveriş Ticaret 2,39 2,08 14,90
Çemaş Döküm 1,26...
24.09.2019 18:36
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,39
|2,08
|14,90
|Çemaş Döküm
|1,26
|1,15
|9,57
|Özderici GMYO
|1,15
|1,09
|5,50
|Tekfen Holding
|19,23
|18,34
|4,85
|Alarko Holding
|4,81
|4,62
|4,11
|Trakya Cam
|2,93
|2,82
|3,90
|Garanti Bankası
|9,69
|9,33
|3,86
|Mavi Giyim
|44,56
|43,00
|3,63
|Bera Holding
|2,10
|2,03
|3,45
|Anadolu Cam
|3,04
|2,94
|3,40
|Akbank
|7,61
|7,36
|3,40
|Sabancı Holding
|9,19
|8,89
|3,37
|Polisan Holding
|2,58
|2,50
|3,20
|Kerevitaş Gıda
|2,28
|2,21
|3,17
|Galatasaray Sportif
|1,66
|1,61
|3,11
|Koç Holding
|18,54
|17,99
|3,06
|Emlak Konut GMYO
|1,35
|1,31
|3,05
|İttifak Holding
|4,54
|4,41
|2,95
|Gentaş
|1,42
|1,38
|2,90
|MLP Sağlık
|13,78
|13,44
|2,53
Kaynak: AA