Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,19 1,09 9,17
Metro Holding 1,95 1,84 5,98 ...
17.09.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,19
|1,09
|9,17
|Metro Holding
|1,95
|1,84
|5,98
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,12
|2,04
|3,92
|Verusa Holding
|15,75
|15,19
|3,69
|Arçelik
|18,65
|18,01
|3,55
|Göltaş Çimento
|12,84
|12,46
|3,05
|İpek Doğal Enerji
|6,39
|6,25
|2,24
|Çelebi
|99,35
|97,25
|2,16
|Netaş Telekom.
|8,85
|8,72
|1,49
|Doğan Holding
|1,39
|1,37
|1,46
|TAV Havalimanları
|23,58
|23,28
|1,29
|GSD Holding
|0,95
|0,94
|1,06
|Özderici GMYO
|1,19
|1,18
|0,85
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,20
|0,83
|Park Elek.Madencilik
|3,78
|3,75
|0,80
|Albaraka Türk
|1,36
|1,35
|0,74
|Anadolu Cam
|2,85
|2,83
|0,71
|Koza Madencilik
|8,18
|8,13
|0,62
|Petkim
|3,52
|3,50
|0,57
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,75
|0,57
Kaynak: AA