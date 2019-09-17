Borsada en çok değer kazanan hisseler

17.09.2019 18:44

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,19 1,09 9,17 Metro Holding 1,95 1,84 5,98 Adese Alışveriş Ticaret 2,12 2,04 3,92 Verusa Holding 15,75 15,19 3,69 Arçelik 18,65 18,01 3,55 Göltaş Çimento 12,84 12,46 3,05 İpek Doğal Enerji 6,39 6,25 2,24 Çelebi 99,35 97,25 2,16 Netaş Telekom. 8,85 8,72 1,49 Doğan Holding 1,39 1,37 1,46 TAV Havalimanları 23,58 23,28 1,29 GSD Holding 0,95 0,94 1,06 Özderici GMYO 1,19 1,18 0,85 Zorlu Enerji 1,21 1,20 0,83 Park Elek.Madencilik 3,78 3,75 0,80 Albaraka Türk 1,36 1,35 0,74 Anadolu Cam 2,85 2,83 0,71 Koza Madencilik 8,18 8,13 0,62 Petkim 3,52 3,50 0,57 Odaş Elektrik 1,76 1,75 0,57

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)