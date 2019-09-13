Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Metro Holding 1,82 1,52 19,74
Gözde Girişim 3,30 3,12 5,77 ...
13.09.2019 18:44
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Metro Holding
|1,82
|1,52
|19,74
|Gözde Girişim
|3,30
|3,12
|5,77
|İş Fin.Kir.
|2,27
|2,15
|5,58
|Albaraka Türk
|1,37
|1,30
|5,38
|MLP Sağlık
|14,76
|14,01
|5,35
|Netaş Telekom.
|9,08
|8,68
|4,61
|Tukaş
|4,82
|4,61
|4,56
|Bera Holding
|2,28
|2,20
|3,64
|Eczacıbaşı İlaç
|2,82
|2,74
|2,92
|Türk Hava Yolları
|12,34
|11,99
|2,92
|İpek Doğal Enerji
|6,14
|5,97
|2,85
|Alarko Holding
|4,44
|4,32
|2,78
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|3,61
|2,77
|Koza Madencilik
|7,98
|7,77
|2,70
|Ülker Bisküvi
|20,26
|19,75
|2,58
|Gersan Elektrik
|2,42
|2,36
|2,54
|Mavi Giyim
|39,22
|38,26
|2,51
|Anadolu Grubu Holding
|14,77
|14,42
|2,43
|Fenerbahçe Futbol
|10,38
|10,15
|2,27
|Türk Telekom
|5,64
|5,52
|2,17
Kaynak: AA