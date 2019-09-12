Borsada en çok değer kazanan hisseler

12.09.2019 18:38

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekom. 8,68 7,24 19,89 Adese Alışveriş Ticaret 1,85 1,64 12,80 Tukaş 4,61 4,25 8,47 Özderici GMYO 1,14 1,07 6,54 MLP Sağlık 14,01 13,29 5,42 Çemaş Döküm 1,03 0,98 5,10 Yataş 6,27 5,97 5,03 Vakıflar Bankası 5,27 5,03 4,77 Net Holding 1,79 1,71 4,68 Alarko Holding 4,32 4,15 4,10 Tüpraş 137,70 133,40 3,22 İş Bankası (C) 6,22 6,03 3,15 Anadolu Grubu Holding 14,42 13,98 3,15 İttifak Holding 6,58 6,40 2,81 İndeks Bilgisayar 7,73 7,52 2,79 Kordsa Teknik Tekstil 12,30 11,98 2,67 Akbank 7,58 7,40 2,43 Ereğli Demir Çelik 7,06 6,90 2,32 Sabancı Holding 9,37 9,19 1,96 Galatasaray Sportif 1,76 1,73 1,73

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)