Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
12.09.2019 18:38
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|8,68
|7,24
|19,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|1,85
|1,64
|12,80
|Tukaş
|4,61
|4,25
|8,47
|Özderici GMYO
|1,14
|1,07
|6,54
|MLP Sağlık
|14,01
|13,29
|5,42
|Çemaş Döküm
|1,03
|0,98
|5,10
|Yataş
|6,27
|5,97
|5,03
|Vakıflar Bankası
|5,27
|5,03
|4,77
|Net Holding
|1,79
|1,71
|4,68
|Alarko Holding
|4,32
|4,15
|4,10
|Tüpraş
|137,70
|133,40
|3,22
|İş Bankası (C)
|6,22
|6,03
|3,15
|Anadolu Grubu Holding
|14,42
|13,98
|3,15
|İttifak Holding
|6,58
|6,40
|2,81
|İndeks Bilgisayar
|7,73
|7,52
|2,79
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,30
|11,98
|2,67
|Akbank
|7,58
|7,40
|2,43
|Ereğli Demir Çelik
|7,06
|6,90
|2,32
|Sabancı Holding
|9,37
|9,19
|1,96
|Galatasaray Sportif
|1,76
|1,73
|1,73
Kaynak: AA