Borsada en çok değer kazanan hisseler

06.09.2019 18:42

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:





(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,08 1,03 4,85 Özderici GMYO 1,07 1,03 3,88 Arçelik 17,93 17,30 3,64 Galatasaray Sportif 1,64 1,59 3,14 Bera Holding 2,02 1,96 3,06 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,36 2,78 Park Elek.Madencilik 3,43 3,34 2,69 Polisan Holding 2,38 2,33 2,15 Türk Traktör 39,00 38,24 1,99 Aksa 9,25 9,11 1,54 Enerjisa Enerji 6,15 6,07 1,32 Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,61 1,24 Fenerbahçe Futbol 9,36 9,25 1,19 Bim Mağazalar 47,94 47,42 1,10 Şok Marketler 10,99 10,90 0,83 Çelebi 101,70 100,90 0,79 Tekfen Holding 20,56 20,40 0,78 Gübre Fabrik. 4,25 4,22 0,71 ASELSAN 19,20 19,13 0,37 TAV Havalimanları 23,42 23,34 0,34

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)