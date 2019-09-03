Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,02 0,85 20,00
Adese Alışveriş Ticaret 2,00...
03.09.2019 18:34
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,02
|0,85
|20,00
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,00
|1,67
|19,76
|Özderici GMYO
|1,10
|0,92
|19,57
|Göltaş Çimento
|11,60
|10,61
|9,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,40
|0,37
|8,11
|Yataş
|6,05
|5,63
|7,46
|İttifak Holding
|6,52
|6,10
|6,89
|Tukaş
|4,32
|4,10
|5,37
|Coca Cola İçecek
|36,98
|35,22
|5,00
|Gözde Girişim
|3,08
|2,94
|4,76
|Türk Traktör
|36,86
|35,20
|4,72
|Vestel
|11,79
|11,26
|4,71
|İpek Doğal Enerji
|6,24
|5,98
|4,35
|Türk Telekom
|5,65
|5,46
|3,48
|Kardemir (D)
|2,13
|2,07
|2,90
|Migros Ticaret
|19,20
|18,66
|2,89
|Hürriyet Gzt.
|0,75
|0,73
|2,74
|Bera Holding
|1,89
|1,84
|2,72
|Trakya Cam
|2,65
|2,58
|2,71
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,61
|1,57
|2,55
Kaynak: AA